La chef du Temps des cerises cuisine l’érable en Belgique

Danville – La propriétaire et chef du restaurant Le Temps des cerises, Martine Satre, était récemment en Europe pour faire la promotion des produits de l’érable en y présentant plusieurs recettes dans divers événements.

Sacrée « Créative de l’érable » par la Fédération des producteurs de sirop d’érable, Martine Satre a été approchée par les propriétaires de l’entreprise québécoise La Petite Cabane à sucre pour participer au Salon Saveurs à Paris. En partenariat avec Madame Figaro, l’entreprise y a proposé des ateliers culinaires autour de l’érable et des traditions québécoises. Crème de cèpes grillées et bacon, viande confite à l’ail et à l’érable sur socle de courges et ses endives caramélisées à l’érable, étagé pommes canneberges au pralin de graines de courges à l’érable étaient au menu des deux ateliers de madame Satre.

«Ce fut une expérience intéressante. Les commodités dans un salon sont loin d’être celles d’une cuisine, mais tout s’est bien déroulé. C’est comme quand on part à la chasse ou à la pêche au fond du bois! Et je dois dire que je me suis sentie très québécoise, tant au niveau de l’équipement de cuisine que des unités de mesure», a-t-elle précisé en riant.

Deux à trois semaines avant de partir pour Paris, la chef a soumis ses recettes afin de permettre à l’équipe en place d’élaborer une liste d’épicerie et d’avoir le matériel adéquat lors des ateliers. Martine Satre pense avoir livré la marchandise et une vidéo en direct captée lors de son passage dans l’espace La Cuisine Madame Figaro au Salon Saveurs Des Plaisirs Gourmands de Paris est disponible sur la page Facebook du restaurant Le Temps des cerises.

Parallèlement, le Québec est cette année l’invité d’honneur de l’édition 2016 de l’événement Liège, Cité de Noël. Le Village de Noël de Liège est le plus vieux marché de Noël de Belgique. Chaque année, ses festivités attirent près de deux millions de visiteurs venus de la Belgique, du nord de la France, de l’Allemagne et des Pays-Bas. Le Domaine Labranche, la Petite cabane à sucre de Québec et la Cabane du Caribou étaient sur place pour faire découvrir les produits de l’érable aux visiteurs. Martine Satre a préparé un menu dégustation à l’École d’Hôtellerie et de Tourisme de Liège.

«Ça a aussi été une belle expérience, mais je ne sais pas si eux ont été satisfaits, s’ils ont eu les retombées escomptées, si l’objectif a été atteint», conclut Martine Satre, visiblement heureuse d’avoir pu faire la promotion des produits de l’érable et de la cuisine québécoise en Europe.