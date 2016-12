Service d’urgence : un véhicule tout-terrain prêt à faire la différence

Saint-François (RC) – Quatre membres de la Régie intermunicipale de la région de Windsor se sont réunis à la caserne numéro 2 de Saint-François-Xavier-Brompton durant la moitié de novembre. Le but était de saluer un couple de Windsor qui a vécu un moment difficile durant la saison estivale et, par la même occasion, de présenter le nouveau véhicule tout terrain à chenilles dont dispose maintenant la Régie d’incendie.

Cet acquis aurait fait la différence au niveau de la rapidité d’intervention pour Georges Allan et Lise De L’Étoile. Demeurant à Windsor, le couple possède une terre à bois sur le rang 6 de Saint-François. Le 3 août dernier, alors que son épouse et son fils profitaient du beau temps, M. Allan a choisi de faire une marche jusqu’au moment où il a été piégé par une déshydratation sévère. Au fait de ses problèmes cardiaques, ses proches ont rapidement signalé le 9-1-1. Par chance, un voisin qui est lieutenant à la Régie d’incendie a accentué l’effort de sauvetage avec l’arrivée de ses collègues et ambulanciers. « J’ai vraiment pensé de mourir », a éprouvé de nouveau M. Allan qui, tout comme son épouse, a apprécié la nouvelle acquisition.

Des minutes importantes

C’est le capitaine des opérations, Pierre Milhomme, qui a fait l’achat et la préparation du Yamaha tout terrain à quatre roues et doté de chenilles. M. Milhomme a choisi un modèle usagé de peu d’usure qui permet de réduire la facture.

« Avec cette acquisition, la Régie est en mesure depuis quelques années d’aller sur l’eau avec le bateau pneumatique (zodiac) pour du sauvetage et autres manœuvres. Avec ce nouveau tout-terrain, nous sommes maintenant capables d’atteindre plus rapidement les lieux difficiles d’accès, ce qui assure une baisse de minutes et de secondes importante », considère le président du conseil d’administration de la Régie, Gaétan Graveline.

Son collègue à la direction de la brigade, Christopher Grey, indique que pour l’année 2016 qui achève bientôt, douze sauvetages hors route et feux de forêt ont sonné l’alarme. Ce chiffre est sensiblement le même que les dernières années.