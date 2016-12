Le programme Emploi d’été Canada pour étudiants est de retour

Richmond-Arthabaska - Le programme fédéral permettant aux entreprises et aux organismes d’offrir des possibilités d’emploi aux étudiants, tout en recevant en contrepartie du financement, est ouvert en vue de la période estivale 2017.

Les candidatures

Les employeurs ont jusqu’au 20 janvier 2017 pour faire parvenir leurs candidatures afin d’embaucher des étudiants dès le mois d’avril.

« L’an dernier, il y avait eu énormément de demandes. Plus de 200 opportunités d’emploi avaient été offertes à des étudiants dans 137 organismes de la circonscription. Ces employeurs ont bénéficié de plus de 465 000$ afin de créer des postes durant l’été pour les jeunes qui désirent acquérir de l’expérience et qui retournent aux études l’automne suivant. Je suis très enthousiaste à l’idée que tous puissent en bénéficier encore une fois cette année et j’espère que le programme sera tout aussi populaire en 2017», a mentionné le député de Richmond-Arthabaska, Alain Rayes.

Rappelons que le programme s’adresse à des organismes sans but lucratif, à des employeurs du secteur public, ainsi qu’à des entreprises du secteur privé comptant moins de 50 employés. Il permet l’embauche de jeunes âgés de 15 à 30 ans qui étudient à temps plein et qui prévoient retourner aux études lors de la prochaine année scolaire.