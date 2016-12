La cuisine, c’est bien plus que de la cuisine à Asbestos

MRC des Sources - C’est dans le cadre des lundis pour les jeunes familles que la cuisine collective Cuisine amitié d’Asbestos a reçu une quinzaine de jeunes mamans afin de concocter des pâtés pour le temps des fêtes.

France Blanchet a entrepris la cuisson des 60 livres de viande aux aurores afin que tout soit prêt quand les participantes arrivent.

«Cette année, nous avions envie de faire goûter les saveurs locales et régionales pour Noël. La viande venait du Ranch Lougami, de La Jambonnière, nous avions du fromage de la Fromagerie Saint-Georges et du jus de pomme du Versant rouge, que nous avons utilisé pour cuire la viande, et de l’ail de Saint-Barnabé. Nous voulions leur faire goûter nos saveurs à nous», explique France Blanchet, coordonnatrice de la cuisine collective.

En compagnie de Pascal Brien, travailleur communautaire, Carole Gilbert, partenaires de la petite enfance et Anne-Marie Giguère, responsable du projet Jeunes familles, les mamans ont donc pu assaisonner leur deux kilos de viande afin de cuisiner des tourtières et des pâtés mexicains. Elles ont également confectionné un pâté aux légumes et pour plusieurs d’entre elles, c’était une première réalisation de pâte à tarte. Rappelons que pour l’occasion, un service de garde était offert à la Maison de la famille.

«À travers tout ça, nous abordons l’achat de proximité, l’importance de savoir d’où vient ce que l’on mange, l’autonomie alimentaire, la surconsommation, l’importance de cuisiner, et nous brisons l’isolement de ces jeunes mamans. Elles sont heureuses de pouvoir échanger, tisser des liens et réseauter avec différents intervenants. Et elles repartent avec le fruit de leur travail à moindre coût!», ajoute Mme Blanchet.

L’organisme a d’autres projets de ce genre pour 2017, comme le projet OLO où les mamans seraient invitées à recréer des recettes à moindre coût. La coordonnatrice espère que ces activités permettront de briser l’isolement d’une part, mais aussi de créer des partages, des groupes à l’extérieur de Cuisine amitié, des rassemblements pour acheter en groupe et cuisiner ensemble par la suite.