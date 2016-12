Des gestes qui se démarquent à Asbestos

Asbestos - Deux entreprises asbestriennes ont récemment reçu l’accréditation « On s’engage en développement durable », remise par ADDERE Service-conseil. Celle-ci souligne l’engagement des organisations à intégrer le développement durable dans leurs pratiques d’affaires.

La Microbrasserie Moulin 7 et la Pharmacie Josée Fréchette affiliée à Jean Coutu étaient toutes deux parmi les six entreprises estriennes faisant partie des premiers accréditées.

Mise en place pour répondre au besoin exprimé par les entreprises de la région de faire reconnaître leurs efforts d’intégration de pratiques durables, cette accréditation a été conçue afin d’amener les organisations à poser des actions visant à s’améliorer de façon continue sur des enjeux reliés au développement durable. Elle est prévue pour être reconduite tous les deux ans afin d’assurer une évolution de cet engagement.

« Afficher cette accréditation, c’est démontrer qu’on réalise des projets porteurs avec des retombées sociales, environnementales et économiques positives », a souligné Daniel Dumas, président d’ADDERE Service-conseil.

« Les organisations qui embarquent dans le mouvement démontrent un réel engagement à mettre en place des actions innovantes et à faire preuve de transparence quant aux résultats rencontrés. Il s’agit d’un geste d’engagement, mais aussi un souhait d’accomplissement », a ajouté pour sa part Marie-Ève Chapdelaine, conseillère en développement durable chez Cascades et membre du comité d’évaluation de l’accréditation.

Rappelons qu’ADDERE Service-conseil est un organisme à but non lucratif dont la mission est de promouvoir et d’intégrer le développement durable au sein d’entreprises, d’institutions et d’organisations municipales. Il est issu d’un partenariat avec les SADC et CAE de l’Estrie et bénéficie également de l’apport financier de la MRC Memphrémagog, du ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation et du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec.