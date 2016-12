Colloque Agir ensemble

Valcourt - La Ville de Valcourt a été invitée à présenter son projet «À pied, à vélo, ville active» dans le cadre du 12e colloque francophone international de villes et villages en santé et des villes-santé de l’OMS qui se tenait à Montréal le 24 novembre dernier. L’exemple de Valcourt était exposé dans le cadre de l’atelier «Prendre soin de son monde». Ce dernier constitue une attitude qu’adoptent des élus municipaux. Ils sont des acteurs de premier plan pour favoriser la qualité de vie de leurs concitoyens et Valcourt a su se démarquer en ce sens. Les décisions municipales ont été prises afin de favoriser la santé et les saines habitudes de vie. Ils cherchent donc par leurs actions, à encourager leurs concitoyens à faire des choix santé.

Prendre soin de notre monde c’est aussi la capacité des acteurs décisionnels de savoir s’entourer d’acteurs de soutien. En établissant des partenariats, ceux-ci mettent à profit l’expertise de chacun au bénéfice des citoyens, dans l’objectif d’améliorer leur qualité de vie. Les habitudes de vie ont un impact important à cet égard.

La Ville de Valcourt est très fière d’avoir mobilisé sa communauté autour d’un projet bénéfique pour la majorité de sa population. D’autant plus que le Trottibus offre une opportunité à deux générations de développer un contact privilégié, tout en adoptant de saines habitudes de vie.

