La patience finit par récompenser les résidents de St-Rémi

Saint-Rémi-de-Tingwick - Après plus de 12 ans d’attente, les résidents du secteur Trois-Lacs de St-Rémi-de-Tingwick ont enfin accès à de l’eau potable.

C’est en mai dernier que le branchement aux nouveaux puits a eu lieu, accommodant ainsi une centaine d’utilisateurs de l’aqueduc du secteur. Mais ce n’est qu’en juillet que le Ministère de l’Environnement et de la lutte contre les changements climatiques a levé l’avis d’ébullition.

La transition s’est faite progressivement et la pression de l’eau est satisfaisante pour les citoyens utilisateurs, mais l’aboutissement de ces travaux a été reçu avec soulagement

« Maintenant, un plus grand partage de la facture liée à ces travaux serait souhaitable. Pour ce faire, il faudrait ajouter de nouveaux utilisateurs. Un rapport de consommation nous parviendra aux alentours de mai 2017, soit après un an d’opération. À ce moment seulement, nous saurons si ces travaux pourront être envisagés », a ajouté la résidente du secteur et conseillère municipale Sylvie Parenteau. Elle précise toutefois que les travaux de pavage sur le boulevard Nolin ne sont pas exécutés et que la poussière continue de leur « empoisonner » la vie.