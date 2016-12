Brunch au profit des paniers de Noël de Richmond

Richmond – C’est plus de 375 personnes qui se sont déplacées pour participer au brunch annuel de la Caisse Desjardins au profit des paniers de Noël de Richmond, le 13 novembre dernier.

Grâce à la générosité de la Caisse Desjardins du Val-Saint-François qui a assumé le coût du repas, c’est plus de 2 734 $ qui ont été amassés au profit de l’œuvre des paniers de Noël, et ce, par la vente de billets, de dons et autres activités de financement sur place. Les participants étaient également invités à apporter des denrées non périssables sur place et la cueillette fut un franc succès.

Les membres du comité organisateur de l’évènement se sont plus que satisfaits des résultats de l’activité de financement qui représente près de 30 % des fonds requis pour la distribution des paniers de Noël 2016. Ils tiennent à remercier la Caisse Desjardins pour leur indéfectible collaboration et remercient la population pour avoir participé à cette œuvre de partage essentielle à la communauté