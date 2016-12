Des jeunes de l’Escale décolleront pour Haïti cet été

MRC des Sources – Après un peu plus de 10 ans d’absence, le projet de coopération internationale revient à l’école secondaire de l’Escale. À la fin de l’année scolaire, neuf jeunes et trois accompagnateurs iront passer deux semaines à Haïti dans un but humanitaire. Mais en attendant, ils doivent préparer ce grand voyage.

Le Projet Groupe jeunes du monde – projet Haïti 2016-2107 a pour but de renforcer le sentiment d’appartenance, l’estime de soi, le sentiment de compétence et de développer l’engagement d’un groupe de jeunes. Jean-François Lauzière, psychoéducateur, Gabriel Richard, psychologue et Lydia Laroche, éducatrice spécialisée sont les trois accompagnateurs du projet. Ils souhaitaient trouver quelque chose qui répond aux intérêts variés des élèves, des activités parascolaires stimulantes.

Ce type de voyage rejoint le projet éducatif de l’Escale, soit soutenir l’effort et l’engagement des élèves et resserrer les liens avec la communauté.

«C’est un beau projet qui fait la sollicitation de l’entraide et nous allons avoir besoin de tout le monde pour le réaliser. Durant les neuf prochains mois, des rencontres de préparation sont prévues de même que des camps de formation où les jeunes exploreront la connaissance de soi, la vie en groupe, etc. Ce voyage en est un d’initiation à la coopération internationale », précise M. Lauzière.

Les élèves de 15 ans et plus ont été sélectionnés en prenant en compte leur engagement et à la lecture d’une lettre de motivation suivie d’une entrevue.

Découverte d’une nouvelle culture, apprentissage, dépaysement, création de nouveaux liens, entraide sont les premières idées qui viennent à Mégan Côté, Melyna Guillemette, Marie-Pier Collard et Laurie Boisvert, participantes.

«Je pense que nous allons en ressortir grandis. Même si nous ne réalisons pas encore que nous allons partir. Ce sera une ouverture au monde. Nous allons être confrontés aux valeurs des autres et nous en créer de nouvelles », estime Laurie Boisvert.

Sur place, le groupe sera pris en charge par l’organisme Village de l’espoir et les jeunes sont rassurés de savoir qu’ils vivront sous le même toit durant cette expérience.

Mais avant de traverser l’océan, il faut trouver la somme de 17 000 $. Ils se relèvent donc les manches pour organiser différentes activités de financement.

Ce projet a également une valeur entrepreneuriale, puisque les participants participent au montage du projet, définit les activités de financement. Ils seront donc appelés à développer leur sens des responsabilités, leur autonomie, leur motivation qui ne devra pas flancher d’ici au mois de juin.

Finalement, il est bon de savoir que le projet pourra possiblement remettre des reçus de charité lors de dons.