Des élèves de Saint-Philippe inspirés par des murales

Windsor (RC) – Les trois classes d’élèves de deuxième année à l’école Saint-Philippe ont participé en octobre dernier à une sortie vers le Musée des beaux-arts à Sherbrooke et, par la même occasion, de découvrir les murales réalisées sur diverses façades de bâtiments, en grande partie dans le centre-ville.

Inspirés par ces peintures, les jeunes de chacune des trois classes ont réalisé une murale illustrant la façade d’un bâtiment bien connu de la communauté de Windsor. Les choix retenus ont été le centre communautaire René-Lévesque pour les élèves de l’enseignante Jacinthe Lapierre, l’église Saint-Philippe pour ceux de Nadine Larrivée et le Dépanneur Vidéo Renaud pour Manon Blanchet.

Copropriétaire du dépanneur, Patrick Labrie a apprécié l’attention des élèves. « C’est une belle surprise pour moi et mes collègues de travail. Les jeunes ont bien détaillé la façade et c’est une belle réalisation. De plus, c’est toujours agréable de servir des cornets de crème durant l’été pour tous les enfants de l’école Saint-Philippe. »

Les trois murales occupent maintenant l’un des couloirs de l’école, là où sont situées les classes de deuxième année.