Un marché de Noël diversifié à Ulverton

Ulverton (RC) – Installé au centre communautaire, le marché de Noël étalé sur deux jours en date des 3 et 4 décembre a profité d’un bel achalandage. La dizaine d’exposants et d’artisans provenaient d’Ulverton, à l’exception de deux participants provenant d’ailleurs. La variété et la qualité des produits et des réalisations artisanales ont contribué de nouveau à la réputation du rendez-vous.

L’inauguration du nouveau parc récréatif de la Municipalité, qui se tenait durant l’avant-midi du 3 décembre, a contribué à l’ambiance du marché avec en prime un tapis blanc de circonstance.