Ulverton inaugure ses infrastructures de loisirs et de sports

Ulverton (RC) – En présence de la députée de Richmond Karine Vallières et du préfet de la MRC du Val-Saint-François Luc Cayer, la Municipalité d’Ulverton a profité de l’ouverture de son traditionnel marché de Noël pour inaugurer son nouveau parc récréatif. Amorcé depuis 2014, ce projet situé au cœur du village totalise un investissement de 47 391 $ pour l’aménagement d’une patinoire sous chapiteau, d’un pavillon multifonctionnel et d’une aire récréative pour les enfants.

Ce projet a reçu une aide financière de 24 313 $ du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport dans le cadre du Fonds pour le développement du sport et de l’activité physique. À ce montant s’ajoute 14 000 $ provenant du Pacte rural de la MRC. « Une première phase a permis d’aménager un parc répondant aux normes actuelles en vue de favoriser le développement des enfants de 18 mois à 12 ans », mentionne Mme Vallières.

Une deuxième étape a été consacrée à l’aménagement d’une patinoire munie de bandes amovibles durables et d’un chapiteau de bois rond en pin blanc. L’aire de jeu est accessible durant l’hiver et aussi en période estivale pour la pratique du basketball, de la planche à roulettes et autres activités sportives. Le chapiteau sera également utile pour divers rassemblements et activités durant la belle saison.

Pavillon multifonctionnel et activités structurantes

Le projet s’est complété avec la construction d’un pavillon multifonctionnel rendue pour une aide additionnelle de 12 325 $ du Pacte rural, supportée par de nombreuses heures de travail bénévole. Également constitué de bois de pin blanc, ce pavillon s’harmonise parfaitement avec le chapiteau adjacent.

La députée de Richmond a également remis une somme supplémentaire de 7 250 $ depuis 2014 pour animer ce lieu, y organiser des activités structurantes favorisants les liens intergénérationnels et ceux des communautés anglophone et francophone. « Ce lieu est porteur d’avenir puisque la Municipalité et les membres du comité des loisirs ont conçu une programmation variée et intéressante pour tous les groupes d’âge, notamment par le biais d’un pique-nique annuel, une vente de garage collective, un salon des artisans, des conférences sur l’astronomie et les activités des dames aux bénéfices des églises unie et anglicane.

Des espaces récréatifs pour les familles et citoyens

L’inauguration qui se tenait le 3 décembre marque une étape attendue pour le conseil municipal. « La population du petit village d’Ulverton est passée de 380 à 433 habitants au cours de la dernière décennie, ayant accueilli, entre autres, de nombreuses jeunes familles. Lors d’un sondage effectué auprès de ses citoyens en 2014, le conseil municipal a été sensibilisé au besoin largement exprimé de nouvelles infrastructures de loisirs pour nos jeunes. C’est ainsi que avons décidé de doter notre cœur villageois d’infrastructures sportive et récréative », rappelle le maire Claude Mercier.

À l’espace du chapiteau, de la patinoire et du pavillon multifonctionnel s’ajoute également le parc récréatif pour les enfants. Les aménagements et travaux ont été réalisés durant 2015 et 2016.