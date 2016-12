Richmond – C’est un groupe composé d’ados et d’adultes de tous les âges qui s’est rencontré samedi dernier à Richmond. Certains étaient étudiants, d’autres parents, grands-parents, citoyens, élus et intervenants. Leur point commun? Ils étaient tous là parce qu’ils étaient intéressés par la situation de la jeunesse dans la région.

« Cette initiative du comité Richmond et ses Jeunes a comme objectif de rassembler les membres « du village » afin d’explorer ce que nous souhaitons pour les jeunes de notre communauté et d’entreprendre des actions pour aller en ce sens », mentionne l’agent jeunesse Donald Dubuc. D’où le slogan Ça prend tout un village pour élever un enfant!

Lors de la première partie de la rencontre, les gens ont pu prendre connaissance des éléments ayant été exprimés lors du sondage récent tout en y ajoutant leurs propres commentaires et idées, elles-mêmes nourries par le travail et les discussions en petites équipes sur place.

En deuxième partie, chaque table a réalisé un dessin collectif exprimant ce que serait une région de Richmond idéale pour ses jeunes en 2030. Ensuite, les équipes ont pu faire le tour des tables afin de voir les idéaux des autres. La rencontre s’est terminée par un partage des éléments se démarquant particulièrement lors de cet exercice.

21 janvier

La prochaine étape de cette démarche aura lieu le 21 janvier prochain. Des actions précises seront identifiées et choisies en fonction du travail de vision qui vient d’être fait. Toutes les personnes intéressées seront les bienvenues!

C’est aussi samedi qu’a eu lieu le tirage incluant toutes les personnes ayant complété le sondage. Claudia Gauvreau a remporté la tablette Samsung Galaxy Tab E pour la catégorie des 10-24 ans et pour les 25 ans et plus, Julie Pelletier a gagné la paire de billets pour une série de 5 spectacles au centre d’art de Richmond.

Le résumé de la rencontre de samedi sera disponible prochainement. Veuillez contacter Donald Dubuc, agent jeunesse pour la commission des loisirs de Richmond au 819 239-9091 ou à projeunes@ville.richmond.qc.ca pour en obtenir une copie et pour communiquer votre intérêt à vous joindre à la démarche en cours.