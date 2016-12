Windsor et région : une guignolée à la hausse

Windsor (RC) – La générosité des citoyens de la région de Windsor était à la hausse dimanche dernier à l’occasion de la traditionnelle guignolée des Chevaliers de Colomb. Sous la présidence d’honneur de Johanne Lussier, régente des Filles d’Isabelle, les dons en argent ont atteint la somme de 12 255 $. Quant aux denrées non périssables, le montant est d’environ 1 500 $.

«C’est supérieur à la guignolée de 2015 durant laquelle nous avions recueilli 10 000 $ et mille dollars de nourriture. Le soutien de la population va nous permettre de mieux répondre aux besoins des personnes et familles démunies pour les paniers de Noël» retient le Grand Chevalier Marc Morin.

Les membres du mouvement colombien et les populations de Windsor, Saint-François, Val-Joli et Saint-Claude ont regroupé dimanche dernier environ 150 bénévoles provenant d’organismes et de citoyens auxquels s’ajoutent la Ville de Windsor et la Régie intermunicipale d’incendie