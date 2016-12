Pour que tous aient une chance égale de se développer

MRC des Sources - La première édition de la Grande semaine des tout-petits se tient jusqu’au 26 - novembre partout au Québec pour mettre les tout-petits et ceux qui travaillent à leur bien-être à l’avant-plan.

«Les jeunes enfants n’ont pas de tribune pour faire entendre leurs voix. L’intention de la Grande semaine des tout-petits est justement de leur prêter nos voix à titre de parents, famille, amis, voisins, citoyens, professionnels et décideurs», souligne Caroline Payer, directrice de la Maison des Familles FamillAction.

Au Québec, il faut dire que la majorité des enfants âgés de 0 à 5 ans se portent bien et vivent dans un environnement propice à leur développement. Il existe en effet une diversité de mesures collectives et de services qui ont été mis en place : congés parentaux, milieux de garde éducatifs de qualité, services municipaux aux familles, réseau communautaire en soutien aux familles, etc.

«Malgré que plusieurs petits arrivent bien préparés à la maternelle, il y a un certain nombre d’entre eux qui présente une vulnérabilité dans au moins un des cinq domaines de leur développement, ce qui pourrait entraîner des difficultés dans leur cheminement scolaire. La proportion est d’un enfant sur trois en milieu défavorisé», déplore pourtant Joanne Gardner, coordonnatrice des Partenaires pour la petite enfance de la MRC des Sources.

Des activités dans la MRC des Sources

Des macarons seront distribués aux intervenants œuvrant auprès des tout-petits. Des signets seront également remis aux parents par l’entremise de leur enfant. Et puisque cette semaine est pour les tout-petits, un conte animé a été offert gratuitement à la bibliothèque d’Asbestos.

Et en préséance du Conseil de la MRC, des petits, accompagnés de leurs parents et de gestionnaires d’organisations œuvrant en petite enfance, offriront aux élus macarons et signets. Un message de sensibilisation leur sera aussi présenté.

Tout au long de la semaine, différentes informations sur la petite enfance seront partagées sur les pages Facebook de différents partenaires dont entre autres la Maison des Familles FamillAction et les Partenaires pour la petite enfance de la MRC des Sources.

