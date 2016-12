Investir dans les services publics et les programmes sociaux

MRC des Sources - Alors que le milieu communautaire occupe une place de plus en plus importante pour bon nombre de personnes, une campagne de sensibilisation, via les médias sociaux, a permis d’identifier les besoins des membres des organismes communautaires.

Cette campagne vise à mettre de l’avant le rehaussement significatif du financement à la mission globale des 4000 organismes communautaires autonomes, incluant l’indexation annuelle des subventions ainsi que de l’argent pour les organismes non financés; la reconnaissance de l’action communautaire autonome comme moteur de progrès social; le respect de la Politique de reconnaissance de l’action communautaire notamment en regard de l’autonomie et la campagne réclame également la fin des compressions budgétaires et un réinvestissement majeur dans les services publics et les programmes sociaux.

«Alors que le gouvernement du Québec vient d’annoncer un surplus budgétaire de 2.2 milliards, il est temps de réinvestir auprès des personnes qui ont le plus souffert des mesures d’austérité. Les organismes communautaires constatent tous les jours les besoins croissants des personnes les plus fragiles de notre société. Investir dans les programmes sociaux et dans le milieu communautaire, c’est une responsabilité que le gouvernement ne peut éviter!», a précisé Alain Roy, Coodonnateur à la CDC des Sources.

Depuis plusieurs années, les organismes doivent répondre aux besoins grandissants de la population, ils doivent maintenir la qualité de leurs activités sans épuiser l’équipe de travail, et tout cela avec un financement qui stagne.

«Les organismes d’ACA ne demandent pas la charité, ils demandent la reconnaissance nécessaire pour bien remplir leurs rôles. Dans la MRC des Sources, le milieu communautaire c’est plus de 125 emplois qui permettent d’agir dans de nombreux domaines, sur de nombreuses problématiques et toujours afin d’améliorer la vie de l’ensemble de la population», a conclu Alain Roy.

