Beau montant pour la Fondation du CSSS des Sources

Danville - Le 18 novembre dernier, quelque 180 personnes étaient rassemblées pour partager le souper du maire de Danville, un souper spaghetti au profit de la Fondation du CSSS des Sources.

«C’est avec fierté que nous avons amassé 1600 $! Merci à vous Danvillois et les gens des environs pour votre support, ainsi qu’aux Chevaliers de Colomb, leurs épouses et les employés et élus municipaux présents», a déclaré le maire Michel Plourde.

Le Conseil 3322 des Chevaliers de Colomb de Danville a profité de l’occasion pour rendre hommage, conjointement avec le Conseil de Ville, la députée de Richmond et le député de Richmond-Arthabaska, à de grands bénévoles piliers de très longues dates, Gisèle Perreault Allison et André Allison.

