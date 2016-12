2 500 dollars pour les paniers de Noël à Windsor

Windsor (RC) – À l’occasion du souper mensuel des Chevaliers de Colomb de Windsor qui se tenait le 18 novembre, la présidente du conseil d’administration Manon Morin et le directeur Joé Robert de la Caisse Desjardins du Val-Saint-François ont présenté un chèque symbolique de 2 500 $ au profit des paniers de Noël pour l’année 2016.

Suite à l’arrêt du souper populaire organisé par les employés de la Caisse Desjardins de 1999 à 2015, la nouvelle formule s’avère dorénavant plus pratique, à la fois pour les Chevaliers et l’équipe de la caisse au niveau du temps nécessaire à consacrer. « Nous savions que certaines personnes seraient déçues, sauf qu’il est certain que la Caisse Desjardins poursuit son appui pour l’œuvre des Chevaliers. D’ailleurs, le montant pour l’année 2016 dépasse ou équivaut à ceux remis depuis 1999 », a mentionné Mme Morin.

À cet encouragement s’ajoutent les efforts du conseil 2841 des Chevaliers de Colomb qui invite depuis l’automne la population de Windsor et région à remettre des denrées non périssables. D’ici peu, la traditionnelle guignolée se mettra en branle le dimanche 27 novembre, ce qui permettra au mouvement colombien de compléter ses efforts pour la confection des paniers de Noël.