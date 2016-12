Visite d’évaluateurs à Windsor

Windsor – La Ville de Windsor tient à informer les citoyens que les évaluateurs de la firme Jean-Pierre Cadrin et Ass. inc. seront présents à Windsor dans les prochaines semaines afin d’effectuer le maintien d’inventaire, ce qui consiste notamment à visiter les propriétés n’ayant pas fait l’objet d’une visite depuis les six dernières années.

Les inspecteurs seront munis d’une carte d’identité avec photographie signée par la directrice générale de la MRC du Val-Saint-François qu’ils doivent montrer sur demande. De plus, la Ville de Windsor tient à rappeler qu’en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale, le fait pour un propriétaire ou occupant de refuser à l’évaluateur l’accès à une propriété constitue une infraction et est passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 50 000 $.

Le Ville de Windsor vous remercie pour votre collaboration.