Gemma Gagnon remporte le Prix Hommage Aînés 2016

Estrie – Estimée pour ses nombreuses implications depuis plusieurs années, Gemma Gagnon remportait le 2 novembre dernier le prix Hommage Aînés 2016 pour l’Estrie à l’hôtel du Parlement de Québec. Ce prix vise à souligner l’apport d’une personne aînée engagée dans son milieu et qui a contribué de façon significative à l’amélioration du bien-être des aînés, de leur condition et de leur place dans la société.

Ministre des Aînés et de la Lutte contre l’intimidation, Francine Charbonneau a souligné l’implication de 18 lauréats, dont Mme Gagnon, pour leur contribution significative à l’amélioration du bien-être des aînés, de leur condition et de leur place dans la société.

Figure emblématique de l’implication sociale dans la MRC du Val-Saint-François, Gemma Gagnon constitue une véritable source d’inspiration pour la communauté actuelle et la prochaine génération. Femme très polyvalente et impliquée, elle a toujours su utiliser ses talents pour le développement de sa communauté et particulièrement pour le mieux-être de ses personnes aînées.

Une implication soutenue

En 2000, elle s’est jointe à la Table de concertation pour les aînés du Val-Saint-François comme représentante des résidences privées du territoire. Elle y a occupé le poste de vice-présidente et de présidente, de 2004 à 2013. Mme Gagnon a planifié, organisé et réalisé le Salon Info-aînés de 2005 à 2013. Elle a aussi été présente au sein du comité de pilotage MADA de la Ville de Windsor.

Par la suite, elle a été administratrice de la Coopérative de solidarité au Jardin des sages de Saint-François-Xavier-de-Brompton d’avril 2013 à août 2015. Cette coopérative d’habitation pour les personnes aînées de 75 ans et plus leur permet de continuer à habiter dans leur municipalité près des leurs, le plus longtemps possibles. Enfin, parmi ses nombreuses autres expériences bénévoles, Mme Gagnon est fondatrice et directrice de 1999 à 2010 de la chorale Entre-Nous de la Résidence Saint-Philippe à Windsor, là où elle a œuvré durant plusieurs années à titre de directrice générale. Cette chorale a donné des spectacles annuels pour le plaisir du grand public et, ce faisant, a amassé des fonds pour les loisirs et les résidents.

Gemma Gagnon a fait du bénévolat une valeur essentielle de son existence. Elle le fait de manière diversifiée, toujours avec le même souci de prêter main-forte à des personnes plus vulnérables.