Des apprentis scientifiques en apprennent beaucoup sur leur rivière

Danville - Dans le cadre de leur cours de science, les élèves de la classe de 6e année de l’école Masson de Danville ont participé à un projet d’analyse d’eau de la rivière Nicolet. Et ce qu’ils ont découvert, ils ont tenu à le partager avec la population afin de la sensibiliser davantage.

Les quinze élèves étaient impatients de faire part de leur découverte aux parents, aux représentants de la Commission scolaire des Sommets et aux médias. Leur enseignante, Caroline Prince, a présenté le projet, issu du Programme Adoptons un cours d’eau. «Le but premier est de sensibiliser les jeunes, de leur faire prendre conscience de la richesse de l’eau. Et c’est un projet avec une véritable démarche scientifique», a-t-elle ajouté. La classe s’est donc rendue sur les berges de la rivière Nicolet, aux abords du chemin Craig.

Les échantillons d’eau destinés aux différents tests ont été prélevés le 4 et le 18 octobre.

Les élèves se sont ensuite demandés si :

la température de l’eau est idéale pour des poissons

les déchets restent en place même si la rivière est sinueuse

l’on peut s’y baigner

le bois mort dans l’eau influence sa qualité.

Ils ont aussi émis quelques hypothèses de départ que leurs analyses allaient permettre de vérifier. «Nous pensons que l’on ne peut pas boire l’eau de la rivière, qu’on peut s’y baigner, que des poissons peuvent y vivre, que les zones résidentielles pourraient modifier sa qualité, car elles en consomment beaucoup et que dans les zones agricoles, les excréments d’animaux et les pesticides s’écoulent dans les rivières, ce qui pourrait modifier la qualité de l’eau», a présenté un petit groupe d’élèves.

Après différentes analyses, faites dans les règles de l’art et avec du matériel adéquat, les échantillons d’eau prélevés ont révélé que la rivière, à cet endroit, a un PH neutre, un taux d’oxygène dissous entre 89% et 93% de saturation et beaucoup de sels minéraux, une bonne température et la présence en plus grand nombre de macroinvertébrés sensibles à la pollution. Toutefois, elle contient aussi des coliformes fécaux et un taux de particules dans l’eau élevé.

«L’eau est très saine pour la survie de poissons et de plantes aquatiques, mais à cause des particules et des coliformes fécaux, on ne peut pas la boire ni s’y baigner. Nous pensons que les coliformes proviennent sûrement des terres agricoles environnantes», ont conclu les jeunes scientifiques.

Afin d’en arriver à ses résultats, les élèves ont travaillé en moyenne deux heures/semaine, ont lu beaucoup sur le sujet, ont fait des communications orales et ont même trouvé des trucs pour économiser l’eau chez eux.

La directrice générale de la municipalité de Danville, Caroline Lalonde, a d’ailleurs ajouté que ces résultats sont quelque peu préoccupants, qu’un suivi est fait et qu’en ce qui concerne les coliformes, la mise en place des nouvelles normes pour les installations septiques devrait faire une grande différence.

Sophie Marais

smarais@actualites-letincelle.com