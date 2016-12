L’école secondaire régionale inaugure le nouvel atelier d’art scolaire communautaire

Richmond – L’ouverture officielle du nouvel atelier d’art scolaire communautaire du Centre scolaire communautaire (CSC) de l’École secondaire régionale de Richmond (RRHS) a eu lieu le mercredi 9 novembre dernier. Ce projet de rénovation, lequel représentait un investissement de près de 9 000 $, a été réalisé grâce aux dons amassés dans la collectivité.

Étaient présent pour l’inauguration des donateurs financiers, Financement agricole Canada, la Fondation des gens des Cantons-de-l’Est pour la recherche et la culture et le Club 4-H Richmond ainsi que le président de la Commission scolaire Eastern Townships (CSET), le maire du Canton de Cleveland et des représentants de la communauté scolaire de la RRHS, de la Municipalité de Melbourne et de la députée Karine Vallières. Des élèves, des artistes bénévoles et autres partenaires étaient également présents à l’évènement afin de faire connaître les activités qui seront offertes au nouvel atelier d’art scolaire communautaire.

« En tant qu’école membre du réseau des CSC, nous sommes fiers d’avoir la chance de partager cette ressource et d’en faire profiter à la fois les élèves et les membres de la communauté. Nous tenons à remercier les donateurs et tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce projet, » a exprimé le directeur de la RRHS, Kirk Robinson.

Bien que l’atelier soit maintenant ouvert, d’autres améliorations restent à venir. « Un tour à poterie et un four seront bientôt installés et nous ajouterons ensuite quelques tours pour donner la chance à tous ceux et celles qui le désirent de s’initier à l’art de la poterie a déclaré Julia Barrowman, professeur d’art à la RRHS. J’espère que nos élèves pourront éventuellement animer eux-mêmes ce type d’ateliers. »

Pour obtenir la liste des ateliers présentement offerts à la communauté, visitez le site internet richmondhigh.etsb.qc.ca/community ou la page Facebook RichmondRegionCLC.