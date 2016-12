Windsor – L’entreprise Le Jardin des Funambules a été démarrée par Vincent Marcoux et Corinne Tougas, tous deux titulaires d’un diplôme d’études collégiales (DEC) en Gestion d’entreprise d’exploitation agricole. À la suite de plusieurs années d’études et de travail agricole, l’année 2016 correspond à la mise en place du projet par l’achat d’une terre d’environ six acres située dans la municipalité de Saint-François-Xavier-de-Brompton.

Leur objectif est de produire des légumes biologiques diversifiés par le biais de l’agriculture soutenue par la communauté (ASC) avec une mise en marché en circuit court. Ce projet a bénéficié des services professionnels du Service de développement régional et local (SDRL) de la MRC du Val-Saint-François, tant en ce qui a trait à l’obtention d’une aide financière en vertu du Fonds jeunes promoteurs (FJP) que des services-conseils et d’accompagnement.

Installée à Windsor, l’équipe du SDRL est fière d’être la ressource requise afin d’optimiser le développement de projets et d’être générateur de nouvelles initiatives. Elle souhaite le plus grand des succès à cette entreprise.