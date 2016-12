Guide secours et prévention : Un outil à conserver précieusement

Windsor (RC) – C’est durant le mois d’octobre que le Guide secours et prévention de la Régie intermunicipale d’incendie de la région de Windsor a été distribué dans les boîtes aux lettres des domiciles regroupant les municipalités de Saint-François-Xavier-de-Brompton, Val-Joli et Windsor. Cette initiative revient au directeur de la régie, Christopher Grey, afin d’offrir à la population un outil prévention et d’information.

« J’ai constaté que des services d’incendie dans des villes et municipalités du Québec offrent de l’information à leurs citoyens. La formule est celle d’un guide que les personnes peuvent garder à un endroit accessible pour consulter en tout temps diverses informations liées à la sécurité et à la prévention », précise M. Grey.

L’initiative du directeur a débuté en janvier dernier pour ensuite être validée par les membres du conseil d’administration de la Régie intermunicipale. Sa conception et sa réalisation découlent de l’appui financier de plus d’une quarantaine de commanditaires et partenaires, ce qui permet d’offrir ce guide gratuitement à la population désignée et à peu de frais pour la régie.

Alarmes, numéros civiques, trousse et plan d’urgence, comportements sécuritaires, plan d’évacuation, chauffage, électricité, monoxyde de carbone, avertisseurs de fumée, tempêtes violentes, numéros d’urgence et autres conseils sont inclus au Guide secours et prévention. À ces renseignements s’ajoutent les photos de la quarantaine de pompiers et responsables des opérations provenant des deux casernes d’incendie (Windsor et Saint-François-Xavier-de-Brompton).

« C’est une belle initiative pour laquelle nous recevons de bons commentaires. En tenant compte de la récente entente de service avec Kingsbury, des pompiers de la Régie ont été portés des guides dans les domiciles du village, ce qui été appréciés par la population », mentionne le président de la Régie intermunicipale d’incendie de la région de Windsor, Gaétan Graveline. À l’approche de la saison hivernale, c’est quatre municipalités qui peuvent profiter du Guide secours et prévention.