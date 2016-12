Les élus rencontrent à nouveau le ministre des Transports

MRC des Sources – Transférée sous la responsabilité des municipalités de Ham-Sud et de Saint-Adrien il y a plus de 20 ans, la route 257 aurait besoin d’investissements de l’ordre de 10 M$ pour la remettre en état et ainsi faire face à la circulation grandissante en raison du développement du Parc régional du Mont-Ham.

Les municipalités de Ham-Sud et Saint-Adrien ne peuvent bien entendu pas assumer de tels coûts. Dossier prioritaire pour l’ensemble des maires de la MRC, la députée Karine Vallières travaille également très fort pour trouver des solutions.

Après une première rencontre avec le ministre des Transports du Québec au printemps dernier à Québec, les principaux représentants régionaux avaient pu officiellement déposer le dossier de la route 257. La députée a de nouveau ouvert la porte de l’Assemblée nationale à Hugues Grimard, préfet, Pierre Therrien, maire de St-Adrien et Georges St-Louis, maire de Ham-Sud, pour rencontrer le ministre Laurent Lessard. «J’ai insisté sur le besoin d’aide, dans un contexte de diversification économique et considérant le produit d’appel qu’est le Parc régional du Mont-Ham pour le développement touristique de notre région», a-t-elle expliqué. Lors de cette rencontre, les intervenants de la région ont présenté une vidéo démontrant l’état de la route à certaines périodes de l’année. La rencontre semble s’être bien déroulée, et la députée a précisé au ministre qu’elle est consciente que le dossier est particulier, la route étant sous la responsabilité deux municipalités, mais que la population n’est pas en mesure d’absorber le coût de l’aménagement de cette route.

«La rencontre a été très constructive. J’ai apprécié l’approche réaliste de M. Lessard, mais tout de même axée sur la recherche de solutions», a pour sa part ajouté le préfet.

Les maires Therrien et St-Louis étaient aussi satisfaits de l’écoute de M. Lessard. «Après 45 minutes de rencontre, nous sommes en mode pour trouver une solution au dossier. Il y a une volonté formelle d’engagement. Nous allons de notre côté obtenir des plans et devis en bonne et due forme afin d’être prêts le temps venu», a précisé Pierre Therrien.

Parallèlement, au début de l’été, la députée de Richmond a octroyé 170 000 $ pour des travaux effectués sur la route 257 à Ham-Sud. «La route 257 est une priorité pour moi. S’il s’agissait d’un dossier facile, il serait déjà résolu. Je crois en la théorie des petits pas. Avec les municipalités de Ham-Sud et de Saint-Adrien, de même qu’avec la MRC des Sources, on travaille toujours à faire de cette route un axe sécuritaire vers le parc régional du mont Ham, entre les municipalités de Ham-Sud et de Saint-Adrien», a-t-elle mentionné. Ham-Sud a ainsi pu réaliser des travaux de rechargements, de creusage de fossés et de corrections de la route avant l’automne, et garder certaines sommes en prévision des besoins à venir. «Pour la Municipalité de Ham-Sud, le soutien continuel de la députée de Richmond afin d’améliorer la route 257 est essentiel. D’ailleurs, sans l’aide financière annoncée, ces travaux n’auraient pas été exécutés. Les efforts déployés sont très appréciés », a indiqué le maire de Ham-Sud, Georges St-Louis

Sophie Marais smarais@actualites-letincelle.com