Coquelicots et recueillement pour les combattants

Windsor (RC) – C’est sur un sol mouillé par la bruine que le Jour du Souvenir a été souligné le samedi 5 novembre au cénotaphe situé en bordure de la rue Principale nord. La mairesse de Windsor Sylvie Bureau, le député de Richmond-Arthabaska Alain Rayes et Kevin Bombardier, attaché politique de la députée du comté de Richmond Karine Vallières, ont déposé les couronnes en l’honneur des combattants qui ont pris part aux deux guerres mondiales (1914-1918 et 1939-1945) auxquelles s’ajoutent celles de Corée (1953) et autres conflits à partir de 1970.

Escortés par la fourgonnette de la Régie intermunicipale d’incendie, les membres du Corps de cadet 2950 ont cheminé au son de leurs instruments du centre communautaire jusqu’au cénotaphe. En tenant compte de la pluie et du nombre restreint de vétérans encore vivants, mais touchés par la maladie pour la plupart, la présence des membres de la Légion, des dignitaires, parents, amis et citoyens était suffisante pour rappeler l’apport des combattants.

C’est de nouveau Gérard Chartier qui a coordonné le recueillement des membres et partisans de la filiale 148 de la Légion royale canadienne à Windsor, qui est depuis 2008 fusionnée à celle de Danville.