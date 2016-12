Cérémonie du 11 novembre : Je me souviens

Danville – C’est au beau milieu du carré, à Danville, que s’est déroulé le traditionnel rendez-vous de commémoration du jour du Souvenir.

Un peu plus d’une cinquantaine de personnes était réunies autour du monument dédié aux morts des deux grandes guerres 14-18 et 39-45 et de la guerre de Corée. Une trentaine de participants, représentants de la Légion 41 Danville-Windsor, des Cadets de l’Air de l’Escadron 635 Asbestos-Danville et des pompiers ont pris part à cette cérémonie rendant hommage à ceux qui sont morts en sacrifiant leur vie pour la liberté de la patrie.

Alors que les années passent, que les conflits mondiaux demeurent, et qu’il y a de moins en moins de vétérans des grandes guerres encore en vie, ce moment de rassemblement et de commémoration collective à la mémoire de ceux qui sont tombés aux combats était le moment idéal pour ajouter de « nouveaux vétérans », ceux des conflits des temps modernes comme la Bosnie, l’Irak, l’Afghanistan, la guerre du golfe Persique et malheureusement d’autres. Marche, prière, discours hommage, musique et dépôt des couronnes de fleurs au pied du monument ont fait partie de cette cérémonie.

Sophie Marais smarais@actualites-letincelle.com