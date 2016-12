Un nouveau CA pour l’UPA-Estrie

Estrie - À la suite de son assemblée générale annuelle, la Fédération de l’UPA-Estrie a présenté son nouveau conseil d’administration composé de productrices et de producteurs agricoles et forestiers provenant des sept MRC de l’Estrie. Sur la photo, de gauche à droite, on retrouve à l’avant : Lynne Martel-Bégin, v.-p. de l’UPA-Estrie, MRC du Haut-Saint-François, Monia Grenier, MRC des Sources, François Bourassa, président de l’UPA-Estrie et Marcel Blais. À l’arrière : René Lachance MRC du Granit, David Beauvais, Frédéric Poudrette, Guillaume Dame MRC de Memphrémagog, Laurent Tremblay, MRC du Val-St-François et de Sherbrooke, Serge Lapointe MRC de Frontenac, Sylvain Castonguay, François Bélisle, Marie-Antoine Roy, Armin Ruf, André Roy, André Tessier, Yvon Bégin et Joël Larrivée. Absents sur la photo : Philipp Stirnimann MRC de Coaticook, Richard Wera, Stéphanie Vaillancourt, Jocelyn St-Laurent, Yolande Lemire et Diane Lacroix, directrice régionale.

Sophie Marais smarais@actualites-letincelle.com