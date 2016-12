Les jeunes diplômés tombent sous le charme de la MRC des Sources

MRC des Sources – Du 4 au 6 novembre, une dizaine de jeunes diplômés étaient en visite dans la MRC des Sources pour participer au plus récent séjour exploratoire de Place aux Jeunes du Carrefour Jeunesse Emploi des comtés de Richmond et Drumond-Bois-Francs

Et même si Dame nature n’était pas au rendez-vous pour cette fin de semaine de découverte pour les 10 participants du séjour exploratoire, la multitude d’activités organisée dans le but de faire connaître la région des Sources a su faire toute la différence. Une trentaine d’intervenants de différents domaines d’activités se sont d’ailleurs mobilisés pour l’occasion et sont allés à la rencontre de ces jeunes.

«Notre région a beaucoup à offrir et c’est magnifique de voir les gens se mobiliser pour faire découvrir les possibilités des Sources aux Jeunes de l’extérieur», a déclaré Alexandre Pellerin agent de Migration Place aux Jeunes au Carrefour Jeunesse Emploi des comtés de Richmond et Drumond-Bois-Francs. À ces rencontres se sont ajoutées des visites de lieux culturels comme le P’tit Bonheur de Saint-Camille, des développements immobiliers, des bonnes tables de la région et des espaces de plein air.

«Tous ont apprécié leur séjour dans la MRC. Un couple s’est d’ailleurs déjà acheté un terrain dans la municipalité de Saint-Adrien dans le but de s’y installer d’ici 2 ans avec leurs deux enfants. Les visiteurs ont été impressionnés par l’accueil des habitants d’ici, par l’offre culturelle et l’importance du développement durable dans la région», a ajouté l’agent de migration.

Rappelons que le séjour exploratoire de la fin de semaine dernière était l’un des deux séjours de groupe offert cette année aux jeunes diplômés âgés de 18 à 35 ans désirant s’établir en région. Le prochain séjour se tiendra les 17, 18 et 19 février 2017 et les inscriptions sont déjà en cours.

Sophie Marais smarais@actualites-letincelle.com