Fête de la reconnaissance des employés de la CSS

Magog – La Commission scolaire des Sommets (CSS) a tenu le vendredi 4 novembre 2016 sa fête annuelle de la reconnaissance du personnel. Cette cérémonie annuelle, à laquelle participaient près de 110 personnes, se veut une ultime reconnaissance du travail des employés retraités pendant la dernière année scolaire. Ce sont 25 employés qui ont quitté pour la retraite au cours de la dernière année scolaire. Entourés de leurs collègues de travail, les retraités présents ont eu droit à un hommage personnalisé.

Le président de la CSS, Jean-Philippe Bachand, a rendu hommage aux retraités. « Ce soir, nous sommes ici pour souligner l’apport important de ceux et celles qui ont écrit notre histoire au cours des dernières années. Pendant longtemps, leurs méthodes de travail, les outils qu’ils ont construit et les conseils qu’ils ont donnés resteront et influenceront notre organisation. Ils ont été et seront toujours une partie de la Commission scolaire des Sommets. »