Karine Vallières inaugure trois installations récréatives à Windsor

Windsor (RC) – C’est au début du mois de mars dernier que la députée de Richmond, Karine Vallières, annonçait à la Ville de Windsor une aide gouvernementale de 74 963,81 $ pour l’aménagement de modules de jeux, d’une patinoire extérieure et de jeux d’eau. Mme Vallières était de retour à Windsor, cette fois en date du 4 novembre, afin d’inaugurer les nouvelles installations récréative et sportive.

La contribution des Ministères reliés à ce projet a cependant exigé un processus d’exécution qui s’est réalisée à l’approche de la fin du mois d’août. Les élus autant que des familles ont pu rêver à sec de l’emplacement des jeux d’eau situé en bordure de la piscine municipale. « En fait, les températures ont été très chaudes durant la période estivale et nous imaginions les enfants s’amuser sous les jets d’eau », se rappelle en souriant la mairesse de Windsor au plus fort de la canicule à l’orée de la rentrée des classes.

Ce clin d’œil émane toutefois de trois réalisations qui permettent de bonifier le secteur récréatif.

Améliorations et travail bien fait

« En tant que députée, je connais l’importance pour la population d’avoir des lieux pour se regrouper, se rencontrer, pour discuter, pour s’amuser. La participation citoyenne, cela peut commencer partout. Permettre à la Ville de Windsor d’améliorer ses installations sportives et récréatives, c’est lui permettre d’avoir un lieu supplémentaire de réseautage et d’échanges sur ce qui se passe comme activité ; d’avoir un lieu où on met la prévention en santé de l’avant. De plus, cela lui permet d’être plus attractive pour inciter ses citoyens à bouger », se réjouit Karine Vallières.

Ce projet s’inscrit dans la continuité des nombreux investissements réalisés au cours des dernières années dans les parcs de la ville. « À ce titre, le conseil municipal est très heureux de mettre des infrastructures sportives et récréatives de qualité à la disposition d’un plus grand nombre de citoyens et d’usagers. Aussi, je tiens à remercier notre députée ainsi que toute son équipe pour leur support et leur appui dans la réalisation de ce projet», indique la mairesse Sylvie Bureau, qui a également tenu à remercier l’équipe des Travaux publics pour leur intérêt et leur savoir-faire à la réalisation du projet.

Le remplacement d’un module de jeu dans le secteur du camping Watopéka et l’installation d’un jeu d’eau près de la piscine municipale sont maintenant en place et prêts à la prochaine saison estivale. Quant à la patinoire extérieure permanente dans le secteur Saint-Gabriel en bordure de la rue Saint-Pierre, les adeptes du hockey et du patin sont nombreux à apprécier la qualité du travail.