Des citoyens du Val-Saint-François forment une chaine humaine à Valcourt

MRC du Val-Saint-François - Des citoyennes, des citoyens et des représentants de groupes communautaires de toute la MRC ont formé une chaîne humaine devant le Centre d'action bénévole de Valcourt et la Maison des jeunes l'Initiative. Ce rassemblement s'inscrit dans la campagne nationale engagez-vous pour le communautaire qui souhaite une plus grande reconnaissance de l'action communautaire par un financement adéquat des organismes. Dans le Val-Saint-François, le slogan de la campagne affirme que les groupes communautaires représentent des mailles essentielles du filet social au Québec.

« Les mesures d'austérité ont des répercussions directes sur les groupes communautaires de la région. C'est nous qui ramassons les pots cassés quand le gouvernement coupe dans les services. Dans le Val-Saint-François, on constate que les demandes d'aide sont malheureusement toujours à la hausse au sein de nos organisations » a fait valoir Diego Scalzo, directeur de la Corporation de développement communautaire du Val-Saint-François, organisateur de l’événement. Par ailleurs, force est de constater que le financement des groupes communautaires ne répond plus aux nombreux besoins du milieu. Quand le filet de protection social s’effrite, c’est un devoir de citoyen de se lever et d’être en action contre l’arrogance de nos dirigeants.