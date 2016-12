Plus de 6 000 $ amassé lors de l’Oktoberfest de Stoke

Stoke (RC) – Sous un thème country, la 6e édition de l’Oktoberfest du maire de Stoke, Luc Cayer, a été un réel succès. L’activité qui se tenait le samedi 22 octobre a accueilli plus de 235 convives.

Cet évènement annuel est l’occasion idéale pour les gens d’affaires, les organismes ainsi que les citoyens de découvrir une variété de produits du terroir (saucisses, bières, fromages, terrines, salades et autres variétés). L’objectif visé par cette soirée-bénéfice est d’amasser des fonds afin de contribuer au soutien financier de différents comités et associations de la municipalité.

« Cette année, une somme d’un peu plus de 6 300 $ a été partagée entre la Troupe de danse de Stoke, la Fabrique Saint-Philémon et la Municipalité. Le comité organisateur tient à remercier tous les bénévoles, partenaires et collaborateurs qui ont contribué à cette réussite », mentionne Anny Jasmin, coordonnatrice aux loisirs.

Déjà en avance pour l’an prochain, l’Oktoberfest propose un « spécial agricole» qui se tiendra le 21 octobre 2017.