Un outil de plus pour faire bouger les tout-petits

Asbestos - Depuis le début du mois, le regroupement de partenaires Vita Sources offre, avec la collaboration de cinq bibliothèques municipales, le prêt de sacs moteur pour les enfants âgés de 0 à 3 ans et de 4 à 6 ans.

Conçu en fonction de l’évolution d’un enfant vers son entrée à la maternelle, jusqu’à l’apprentissage de l’écriture et de la lecture, le sac moteur se veut un outil original pour les parents qui souhaitent favoriser le développement de la motricité fine et globale de leur enfant.

«L’objectif est d’influencer positivement l’adoption d’un mode de vie physiquement actif ainsi que la réussite scolaire et éducative des enfants», précise Éric Dion, Coordonnateur du regroupement de partenaires Vita Sources.

Chaque sac comprend le matériel ainsi qu’un cahier qui regorge d’activités simples adaptées en fonction de l’âge des enfants et qui peuvent être reproduites à la maison. Elles permettent aux enfants, tout en s’amusant, L’enfant peut ainsi acquérir ainsi des habilités de motricité globale (ramper, courir, se tenir en équilibre, lancer, etc.) et des habilités de motricité fine (utiliser un crayon, saisir un objet, etc.).

«Ces sacs sont disponibles dans les bibliothèques municipales suivantes : Asbestos, Saint-Camille (joujouthèque), Danville, Wotton et St-Georges de Windsor. À noter que les modalités d’emprunt, propre à chacune des bibliothèques, s’appliquent», a tenu à préciser M. Dion.

Rappelons que le Regroupement de partenaires Vita Sources est un comité de plus d’une vingtaine de partenaires dont la mission est de promouvoir et favoriser l’adoption de saines habitudes de vie auprès des jeunes de 0 à 17 ans et leurs familles, dans la MRC des Sources.

Sophie Marais smarais@actualites-letincelle.com