Paniers de Noël dans la MRC des Sources

MRC des Sources – À nouveau cette année, les Filles d’Isabelle d’Asbestos ont pris en charge la confection et la distribution des paniers de Noël sur tout le territoire de la MRC des Sources.

Le formulaire est disponible jusqu’au 2 décembre prochain, entre 9 h et 12 h du lundi au vendredi, au sous-sol de l’Église Saint-Isaac-Jogues. Des bénévoles seront sur place pour aider à remplir les papiers. «Les personnes doivent apporter un relevé bancaire mensuel ainsi qu’une preuve de résidence, bail ou reçu fait par le propriétaire», mentionne Francyne Audet, responsable des paniers de Noël pour les Filles d’Isabelle. D’ores et déjà, la population est invitée à déposer des denrées non périssables dans une boîte prévue à cet effet à la Coop Metro. En ce qui concerne les jouets en bon état, la responsable demande à ce que ceux-ci soient déposés au Centre d'action bénévole (CAB) des Sources. Rappelons que l’an dernier, ce sont 215 paniers qui ont ainsi pu être distribués.

Sophie Marais smarais@actualites-letincelle.com