Les Belles Rencontres : l’athlète Nicole Clermont

Saint-Denis (RC) – Pour débuter en beauté la série 2016-2017 des Belles Rencontres de Saint-Denis-de-Brompton, le Comité culturel recevra Nicole Clermont, directrice d’école et sportive de haut niveau qui a participé aux récents Jeux paralympiques de Rio.

La rencontre aura lieu le 6 novembre au Centre communautaire Antonio-Rhéaume, de 14 h à 16 h.

Un parcours à découvrir

Le sport fait partie de la vie de Nicole Clermont depuis toujours. Née avec une paralysie partielle du bras gauche qui limite certains mouvements, ses parents l’ont toujours encouragée à pratiquer de nombreux sports (natation, ski alpin, ski de fond, ski nautique, basket-ball, golf et vélo). À l’âge adulte, le golf et le vélo ont été ses sports de prédilection. Membre du club cycliste de Sherbrooke depuis 14 ans, elle s’est concentrée sur le cyclosportif. En 2012, elle a intégré l’équipe nationale de paracyclisme sur les conseils du médecin de l’équipe.

Depuis ce temps, l’aventure du paracyclisme se poursuit. Mme Clermont a fait des courses en coupe du monde en Italie, Espagne, Suisse et Afrique du Sud. Elle est présentement classée au 4e rang mondial de sa catégorie. Elle a remporté cinq médailles en coupe du monde l’été dernier. Âgée de 55 ans, elle course contre des jeunes femmes de 25 à 30 ans en moyenne.

De Laval à Sherbrooke

Née à Laval, Nicole Clermont s’est installée à Sherbrooke en 1981 pour y faire un baccalauréat en activité physique. Elle détient aussi un certificat d’enseignement de l’anglais langue seconde et d’un diplôme de 2e cycle en administration scolaire.

À l’emploi de la Commission scolaire de la région de Sherbrooke depuis 1984, elle a enseigné l’éducation physique au centre Notre-Dame de L’Enfant et à l’école secondaire Saint-François où elle a aussi enseigné l’anglais pendant 11 ans. Elle a également occupé le poste de directrice adjointe à cette même école avant d’occuper cette fonction à l’école secondaire du Triolet pendant 6 ans. Par la suite elle a été directrice de l’école primaire Sylvestre pendant 4 ans et finalement directrice de l’école primaire du Boisjoli, poste qu’elle occupe toujours après 8 ans.

Le Comité culturel invite la population à rencontrer Nicole Clermont et partager son expérience de l’entraînement et des compétitions. Café, thé et biscuits seront offerts à compter de 13 h 30. Le centre communautaire est situé au 1485, route 222.