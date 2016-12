La Caisse Desjardins des Sources encourage la persévérance scolaire

MRC des Sources - Dans le cadre de la Semaine de la coopération 2016, le Mouvement Desjardins a tenu une mobilisation simultanée de ses employés et dirigeants au Québec et en Ontario pour une cause importante, au cœur de ses priorités philanthropiques : la persévérance scolaire.

En septembre dernier, la Caisse des Sources a lancé un appel de projets visant les écoles de son territoire. Ces dernières étaient invitées à déposer un projet touchant la persévérance scolaire et la réussite éducative. Au total, une somme de 1 500 $ sera attribuée à trois projets pour leur réalisation.

Le projet Coopération internationale Escale de l’école secondaire de l’Escale à Asbestos amènera les élèves à développer leur sens de l’entrepreneuriat, la connaissance de soi, le développement international, etc. lors d’un séjour de trois semaines à Haïti. Le coup pouce de la Caisse permettra leur préparation, la formation et l’accompagnement par des intervenants d’expériences.

À l’école primaire de la Passerelle à Asbestos, le projet activités parascolaires hockey touche assurément les intérêts et les passions des élèves. Le but de ce projet est d’offrir du hockey aux élèves qui ne sont pas initiés à ce sport et qui n’ont pas d’équipement pour leur permettre de le pratiquer.

Et finalement, l’École Hamelin à Wotton a mis de l’avant le projet Agri-techno (La classe techno) qui vise le tournage d’un film ayant comme sujet l’harmonisation entre l’agriculture et les technologies. Les élèves des classes de 4e, 5e et 6e années feront partie de l’équipe en tant qu’auteurs, acteurs, techniciens, etc. Des capsules éducatives seront par la suite produites et publiées sur le web.

«La Caisse Desjardins des Sources et ses membres soutiennent déjà plusieurs initiatives locales en lien avec l’éducation et la persévérance scolaire. Au cours de l’année 2015, nous avons appuyé plusieurs projets pour un total de plus de 7 700 $. La Caisse des Sources a aussi remis 2 950 $ en bourses d’études, pour appuyer les étudiants dans leur parcours scolaire», a mentionné le président de la Caisse des Sources, monsieur Marc-André Letendre.

Pour connaître les autres concours offerts par la Fondation Desjardins, consultez les sites www.fondationdesjardins.com et www.desjardins.com/100pour100.

Sophie Marais smarais@actualites-letincelle.com