Un bilan positif du premier plan d’action de ValFamille

Val-Saint-François – Plus d’une vingtaine de partenaires étaient réunis pour réaliser un bilan très positif du premier plan d’action de ValFamille, lancé en 2013. Cela représente des investissements directs de près de 500 000 $ pour la mise en œuvre de 13 projets qui ont rejoint en moyenne plus de 200 enfants et près de 300 familles chaque année dans la MRC du Val-Saint-François.

De ce bilan ressort aussi la forte concertation du milieu au service des familles. « La proximité développée entre les partenaires, une meilleure connaissance entre nous fait toute une différence. Je sens que j’ai plus de ressources quand je me retrouve devant une famille qui a besoin d’aide », affirme Paul Lessard, directeur des écoles de Notre-Dame-de-Montjoie et Notre-Dame-des-Érables.

Quatre priorités

Rappelons que ces projets ont été guidés par quatre grandes priorités: le développement de la communication écrite et orale des enfants ; briser l’isolement des jeunes tout en valorisant leur réussite éducative ; soutenir les initiatives d’entraide au plan socioéconomique pour les familles ; renforcer l’accessibilité des ressources et des services destinés aux familles.

Parmi les projets réalisés notons l’activité intergénérationnelle Lire et faire lire dans les écoles et les services de garde en milieu familial, des groupes d’achat, des projets d’intervention de milieu, le programme Parent-Child Mother Goose offert à l’École secondaire régionale à Richmond et le répertoire web Valfamille.com pour ne nommer que ceux-ci.

Pour Michel Benoit, organisateur communautaire au CIUSSS de l’Estrie-CHUS, ce sont de belles retombées pour les familles du Val-Saint-François et les effets constatés sont multiples. « La préoccupation pour le bien-être de toutes les familles est de plus en plus grande et partagée par les acteurs du territoire, a-t-il soutenu. ValFamille travaille aussi en étroite collaboration avec plusieurs autres initiatives du milieu soutenues par des groupes et organismes qui œuvrent auprès des enfants, des jeunes et des familles. »

Planification

Une nouvelle démarche de planification est en cours pour déterminer les priorités pour 2017-2020. « Il est intéressant de réaliser à quel point la communauté participe à cette démarche qui s’appuie sur une réelle volonté du milieu à se mobiliser pour améliorer les conditions de vie des familles », constate Michèle Laberge, agente de développement à la Corporation de développement communautaire du Val-Saint-François.

Des démarches de consultation s’organiseront au cours de l’automne afin de connaître les besoins des familles du milieu en vue de concevoir le prochain plan d’action qui débutera en juin prochain. Pour information ou pour une copie du bilan réalisé, veuillez communiquer avec Cathy Varnier-Cloutier, coordonnatrice de ValFamille, à l’adresse suivante : concertactions.vsf@gmail.com/.