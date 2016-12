Une agréable façon d’amasser des fonds à Asbestos

Asbestos - Le 22 octobre dernier, la Fondation du CSSS des Sources tenait une dégustation Vins et fromages. Quelque 415 personnes ont partagé une soirée de qualité, qui en est une de retrouvailles entre amis pour beaucoup. Une quarantaine de bénévoles s’est affairée à la préparation et au service afin d’assurer le bon déroulement de l’événement. La Fondation a ainsi pu amasser la somme de 32 000 $, un montant de 28 000 $ en revenus auquel s’est ajoutée la somme d’un tirage de 4 200 $. Les organisateurs tiennent à remercier les nombreux partenaires pour le franc succès de cette soirée-bénéfice. Rappelons que la Fondation du CSSS des Sources permet l’achat d’équipements, qui améliorent la qualité de vie et des soins de l’ensemble des usagers.

Sophie Marais smarais@actualites-letincelle.com