Le plaisir de décorer pour effrayer à Asbestos et Richmond

Asbestos - Le 31 octobre prochain, les petits et grands monstres, fantômes, super héros et autres personnages s’empareront des rues de bien des municipalités pour aller frapper aux portes des maisons décorées pour l’occasion.

À Asbestos, une maison située sur la rue du Flitre est devenue un incontournable depuis plusieurs années. Reynald Pouliot y installe un décor impressionnant. Vampires, bourreaux, la mort et autres personnages effrayants attendent les braves qui ne résisteront pas à l’envie de récolter quelques sucreries.

Dans le Canton de Cleveland, un autre passionné d’Halloween, Louis-Philippe Hébert, laisse libre cours à son imagination en installant un décor à vous glacer le sang. Le temps d’une soirée, le Manoir Beechmore devient le théâtre de scènes d’horreur et de frayeur. Composée de quelques dizaines de personnages animés électroniquement grandeur nature, de loups-garous, d’un labo du professeur fou, d’un parc d’enfants hanté, sans oublier les fantômes, les figurants et des projections 3D, cette mise en scène a de quoi faire frissonner les plus braves.

Ces deux passionnés ne lésinent pas sur le temps passé à installer le tout et à préparer les nombreux sacs de bonbons qui seront distribués le soir de l’Halloween.

À noter que ce n’est qu’à partir de 18 h que les visiteurs seront accueillis dans les jardins du Manoir Beechmore, situé sur le chemin de la Rivière dans le Canton de Cleveland.

Sophie Marais smarais@actualites-letincelle.com