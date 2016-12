Produits locaux sur les tablettes des boutiques

Estrie – Une douzaine de producteurs des Cantons-de-l’Est ont rencontré les propriétaires de trois boutiques de la région afin de leur vendre leur salade le mardi 18 octobre dernier. Il s’agit des Gars de saucisse à Richmond, le Général, Marché rue Principale à Windsor et la Boulangerie La Mie Bretonne à Cowansville. L’activité intitulée Rencontres express avec les Espaces boutiques des Créateurs de saveurs Cantons-de-l’Est a été organisée par le Conseil de l’industrie bioalimentaire de l’Estrie (CIBLE) et avait pour but de faciliter la venue de nouveaux produits locaux sur les tablettes.

Chaque producteur disposait de sept minutes pour présenter son entreprise et ses produits à chacun des propriétaires de boutiques. « Cette formule a permis la rencontre de plusieurs points de vente en un seul avant-midi », racontait Lyne Girard de l’Érablière Ca-Sé-Al à la fin de l’activité.

De leur côté, les propriétaires de boutiques qui offrent souvent des produits locaux, et qui ont à cœur de présenter les plus récentes nouveautés à leur clientèle, ont pu découvrir des producteurs des quatre coins des Cantons-de-l’Est. « Ce n’est pas toujours évident de connaître les producteurs plus éloignés, mais qui font quand même partie de la région, observait Pascal Fortier du Général, rue Principale à Windsor. J’ai été surpris de voir toute la passion que les producteurs mettent dans la confection de leurs produits. »

Le concept d’Espaces boutiques des Créateurs de saveurs a été élaboré par le CIBLE. Chaque boutique partenaire s’engage à mettre en valeur les produits d’au moins cinq entreprises membres. Dans la plupart des cas, il est possible de retrouver les produits d’au moins une dizaine de ces entreprises. Les Rencontres express ont permis d’augmenter encore plus la présence des produits régionaux