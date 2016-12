Des municipalités encouragent la 20e Campagne des tirelires

Fibrose kystique Québec tiendra le lundi 31 octobre, jour de l’Halloween, sa 20e campagne des tirelires. Plus de 8 500 enfants en quête de sucreries solliciteront la générosité des personnes qu’ils visiteront. Ils auront à leur cou une tirelire orange pour amasser des sous pour la lutte contre cette maladie.

Fibrose kystique Québec souhaite amasser plus de 40 000 $ cette année grâce à la participation de près de 60 écoles à travers le Québec, dont celles d’Asbestos, Bonsecours et Saint-Claude situées dans les MRC Des Sources et du Val-Saint-François.

Rappelons que la fibrose kystique touche les poumons et l’appareil digestif. Au Québec, une personne sur 20 est porteuse du gène responsable de la maladie, la plupart du temps sans le savoir. La fibrose kystique est maintenant considérée comme une maladie chronique : 60 % des personnes fibrokystiques sont adultes et bien que l’âge médian de survie soit de 51,8 ans, 50 % d’entre elles n’atteignent pas l’âge de 35 ans.