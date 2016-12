50 ans de présence au cœur de la communauté

Asbestos - Née de la fusion de deux organismes féminins, les Cercles d’économie domestique (CED) et l’Union catholique des femmes rurales (l’UCFR), c’est en 1966 que l’Association féminine d’éducation et d’action sociale (Afeas) voit le jour. Depuis, l’organisme permet à des milliers de Québécoises de porter leurs voix au niveau parlementaire.

Défendant les intérêts des femmes auprès de différentes instances (gouvernements, conseils municipaux, institutions publiques et parapubliques) au moyen de pétitions, de mémoires présentés en commissions parlementaires ou de rencontres avec les décideuses et décideurs politiques, l’Afeas encourage le débat et aide les femmes à jouer leur rôle de citoyenne. Résolument tournée vers l’avenir, elle compte 275 regroupements locaux dans 11 régions, tous rattachés au siège social. L’Association est également membre institutionnel de la Commission canadienne pour l’UNESCO.

Parmi les nombreux thèmes abordés, l’Afeas a travaillé et travaille encore sur la conciliation travail-famille, le travail invisible, la laïcité de l’État, la lutte contre l’hypersexualisation, la révision du Code civil concernant les conjoints de fait et le projet approche positive de l’égalité. Elle a permis de réaliser plusieurs avancées dans des dossiers comme la violence, la sécurité de la vieillesse, l’accès aux soins de santé, le droit familial et divorce, le statut des femmes collaboratrices et de nombreuses autres réalisations.

Chez nous

Afin de souligner le 50e anniversaire d’existence de l’organisme, l’Afeas locale organise un dîner le 6 novembre prochain à 12 h 30, au sous-sol de l’église Saint Isaac-Jogues. La conférencière Ludivine Clin présentera pour l’occasion un bref historique et les réalisations des 50 dernières années. «C’est une femme très impliquée au sein de l’Afeas, une formatrice qui connaît bien tous les sujets abordés et qui est reconnue dans la région», précise Francyne Audet, président du comité du 50e anniversaire pour l’organisation locale.

Marielle Potvin et Daniel Frigon présenteront le monologue «J’m’en balance» et la députée Karine Vallières remettra quelques certificats aux fondatrices et doyennes de l’association.

«Actuellement nous sommes 24 membres. Au début des années 80, nous étions 110 seulement avec la section Saint-Isaac-Jogues. La jeune génération s’implique, mais autrement. Les femmes manquent de temps. Nous avons peur que le mouvement disparaisse en raison de cette difficulté à recruter de nouveaux membres», constate Nicole Bernard, secrétaire-trésorière.

Cette année, le thème abordé sera celui des mères porteuses. Pour en apprendre davantage sur l’Afeas, venez participer au dîner en réservant vos billets auprès d’une des membres avant le 29 octobre, ou consultez-le: www.afeas.qc.ca.

Sophie Marais smarais@actualites-letincelle.com