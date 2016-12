Pour une perspective de changement social

Asbestos – Le 17 octobre dernier se tenait la Journée internationale pour l’élimination de la pauvreté et la CDC des Sources a tenu à présenter, pour l’occasion, une vidéo tournée dans la MRC. Les participants ont également pu prendre part à une activité de sensibilisation.

C’est dans le cadre du Plan d’action gouvernemental pour la solidarité et l’inclusion sociale que la Table d’action contre l’appauvrissement de l’Estrie (TACAE) a produit une vidéo par MRC afin de mieux démystifier la pauvreté en Estrie, l’exclusion sociale et les préjugés s’y rattachant. Une centaine d’organismes, autant de personnes en situation de pauvreté ou d’exclusion et une dizaine de tables de concertation ont ainsi participé directement à la réalisation de ce projet.

«Le but de la vidéo est de lutter contre les préjugés dans une perspective de changement social. Elle porte un message d’espoir et de solidarité. Elle vise aussi à redonner la parole et la dignité aux personnes en situation de pauvreté, de marginalité ou de précarité», a expliqué Lucie Cormier, Agente de développement à la CDC des Sources, volet pauvreté et volet jeunesse.

Les organismes La Croisée des sentiers, Transbestos, le Carrefour jeunesse emploi, Défi Handicap des Sources et le Service budgétaire populaire des Sources ont pris part à cette vidéo.

Mais avant de présenter cet outil de sensibilisation aux quelque 70 personnes réunies pour l’occasion, David Bélanger, agent de recherche (TACAE) et Lucie Cormier les ont invités à participer au jeu des étiquettes afin de prendre conscience de l’impact des jugements que l’on porte.

«Nous offrons beaucoup d’activités en lien avec la lutte aux préjugés, mais malheureusement, ce n’est pas assez connu. C’est dans le plan de lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale de la MRC des Sources 2015-2020. Il faut en faire la promotion», a poursuivi Mme Cormier.

«Il ne sert à rien d’accuser les gens qui portent ou reproduisent des préjugés, mais il est nécessaire de provoquer un changement de mentalité par la sensibilisation et l’éducation sur les méfais des préjugés envers les individus et les communautés en faisant ressortir les injustices et les préjudices», a pour sa part ajouté M. Bélanger.

Pour visionner la vidéo de la MRC des Sources, il suffit de consulter la page Facebook de la CDC des Sources.

En plus de ces vidéos, un guide d’animation et un manuel sur la pauvreté ont également été produits. Ces outils sont disponibles au tacaestrie.org.

Sophie Marais smarais@actualites-letincelle.com