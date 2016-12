Stimuler la performance des PME dans le le Val et les Sources

Windsor (RC) – Les comités Main-d’œuvre des MRC du Val-Saint-François et des Sources invitent les dirigeants d’entreprises à l’évènement Performance PME qui aura lieu le 18 novembre prochain, de 8 h 30 à 13 h, à l’école secondaire du Tournesol à Windsor.

Un volet important sera la conférence de Robert Gagné, professeur titulaire au HEC et directeur du Centre sur la Productivité et la Prospérité du Québec, des témoignages inspirants d’entrepreneurs des deux régions ainsi que des ateliers où seront présentés des projets avec des résultats concrets

Ce sera également l’occasion de rencontrer des représentants d’organisations gouvernementales et paragouvernementales qui ont comme mission de conseiller, d’aider et de soutenir les entreprises à croître et prospérer.

Les participants pourront aussi assister à l’un des trois ateliers qui présenteront des projets concrets sur la productivité, l’innovation et la prospérité : le transfert intergénérationnel par la Commission scolaire et Exo-S ; le diagnostic Productivité, premier pas d’une démarche d’amélioration de Défi Innovation ; la formation action sur la production à valeur ajoutée du Cégep de Sherbrooke.

À ces volets s’ajouteront des témoignages d’entrepreneurs qui partageront leur expérience de projets en amélioration continue ; des ateliers et présentations de différents ministères et organismes pour informer et conseiller ; des exposants et réseautages d’affaires afin d’échanger.

Accueil et déroulement

L’accueil débutera à 8 h 30 suivi de la conférence de Robert Gagné dès 9 h. Suivront à 10 h 15 les capsules-témoignages entrepreneuriales, de 10 h 30 à 13 h 30 le réseautage aux kiosques et de 11 h à 11 h 45 les ateliers. Café et dîner seront offerts gracieusement.

Il faut confirmer sa présence avant le 8 novembre en faisant une fiche d’inscription à Dominique Samson-Desrochers, par courriel (dominiquesamsond@gmail.com) ou au 819 434-5936.