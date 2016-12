Le mur solaire de Carboneutre, un grand pas pour l’Odyssée! de Valcourt

Valcourt – Les élèves et le personnel de l’école secondaire de l’Odyssée de Valcourt ont inauguré ce matin un mur solaire passif, qui sera en opération pour les 25 prochaines années et servira à chauffer le gymnase de l’établissement. Cet événement a eu lieu en présence du représentant de la députée de Richmond et adjointe parlementaire du premier ministre pour les dossiers jeunesse, Mme Karine Vallières, du président de la Commission scolaire des Sommets (CSS), M. Jean-Philippe Bachand, et de M. Olivier Girardot, représentant de la Banque TD. Le ministre du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques et député de Viau, M. David Heurtel, ne pouvait être présent mais a fait parvenir un message aux élèves par la transmission d’une vidéo.

Dans l'optique de devenir la toute première école carboneutre du Québec, l’école secondaire de l’Odyssée de Valcourt réduit et compense ses gaz à effet de serre (GES) depuis bientôt dix ans. Pour atteindre son objectif, l’école a installé un mur solaire qui réduira de deux tonnes la quantité de GES produite chaque année. L’installation d’un mur solaire à l’école a pu se réaliser grâce à l'aide financière de la CSS et à la bourse de 10 000 $ remise à l’Odyssée en 2015 dans le cadre du programme Carbure à l'efficacité de la Fondation TD des amis de l’environnement. « Les enjeux énergétiques sont au coeur de la prospérité économique et de la qualité de vie de nos collectivités, affirme Olivier Girardot, directeur de la succursale TD de Magog. La TD est donc ravie que la nouvelle génération de leaders environnementaux ait pu mettre en place ce projet novateur en économie d'énergie ».

Nicolas Busque, enseignant de sciences, indique que les élèves se sont investis sans compter : « Le legs des élèves impliqués dans Carboneutre va au-delà d’une participation étudiante standard. Ils ont modelé l’école, l’ont amenée au 21e siècle. Ils en ont fait une école verte, dotée d’un outil qui réduira la quantité de GES de façon significative pour les générations à venir ». Caroline Leclerc, enseignante de sciences, ajoute : « Le mur solaire joue un rôle énergétique important, mais il est aussi un outil pédagogique extrêmement pertinent. Les données du mur seront donc disponibles pour indiquer en temps réel l’impact du mur : quantité d’énergie économisée, réduction de GES et énergie solaire captée par le mur. »

«Je suis fière d’avoir une école aussi proactive que l’école l’Odyssée dans la circonscription de Richmond parce que les projets initiés ont de belles retombées à l’école, mais aussi dans la communauté, notamment en ce qui concerne la réduction des GES et la mobilisation des partenaires», a félicité la députée de Richmond par l’entremise de son attaché politique, M. Kevin Bombardier.

Le mur est un excellent ajout au projet Carboneutre. À l’Odyssée, les élèves peuvent vivre une panoplie d’activités de conscientisation pour économiser de l’énergie à la maison et à l’école, de même que des ateliers sur l’alimentation végétarienne et sur le compostage, etc. Depuis 10 ans, les élèves de l’école ont planté plus de 5000 arbres à différents endroits pour compenser la production de gaz à effet de serre de l’école. L’établissement possède sa propre pépinière de chênes rouges et a fait le bilan carbone de l’école dans le cadre de l’initiative Carboneutre.