Haïti : Soutien du comité EVB du Tournesol

Windsor (RC) – Depuis des années, le comité EVB (Établissements verts Brundtland) de la polyvalente du Tournesol aide l’école Saint-Charles-à-Roseaux en Haïti. Le groupe expédie chaque année du matériel scolaire et des sacs réutilisables en tissu. Dernièrement, l’ouragan Matthew a lourdement frappé cette école le 6 octobre dernier.

En Haïti, les élèves n’ont pas le temps de retourner à la maison pour le repas du midi et n’ont pas suffisamment d’argent pour s’offrir la cantine. Si l’école ne reçoit pas d’argent pour offrir le repas, les élèves n’ont rien à manger le midi. Donc, plus que jamais il est important de leur venir en aide.

L’objectif du comité pour 2016-2017 est de nourrir toute l’école (84 élèves) pour les repas du midi. Quotidiennement, cela coûte 10 cents par élève pour du riz, des pois et du hareng ; pour le quart d’une année 4.50 $ ; pour une demi-année 9 $ et pour une année complète 18 $. Afin que les 84 jeunes Haïtiens puissent se nourrir durant toute une année, le comité EVB pour but d’amasser 1 512 $.

L’objectif est de parrainer un jeune écolier haïtien et donc à manger avec lui tous les midis. Il suffit de passer à l’école du Tournesol au local 1044 pour s’inscrire ou pour avoir plus d’information. Le but est de leur donner un avenir à travers lequel la nutrition est importante

Les responsables du projet sont Thomas Grey, Angélique Côté, William Gravel, Sabrina Moffatt, Keena Boisvert, Andréanne Moffatt, Marie-Soleil Therrien, Magali Henri, Marie-Soleil Dumont, Andréa Lizée, Ariane Dubois, Michelle Grenier. À eux s’ajoute Sylvain Marcoux que l’on peut rejoindre au 819 845-2728, poste 15732.