Desjardins remettra un montant le 18 novembre

Windsor (RC) – Suite à la décision de cesser le souper populaire annuelle au profit des paniers de Noël, le conseil 2841 des Chevaliers de Colomb a annoncé récemment qu’un montant d’argent serait remis par la Caisse Desjardins lors du prochain souper colombien mensuel prévu pour le vendredi 21 octobre. Cependant, la Caisse Desjardins avait prévu remettre le montant lors du souper en date du vendredi 18 novembre prochain.

D’ici cette date, les gens sont invités à venir porter leurs dons en argent et les denrées non périssables au bureau des Chevaliers. La nouvelle formule retenue par la Caisse Desjardins et des Chevaliers de Colomb laisse présager un très bon départ pour les paniers de Noël. Pour information : 819 845-2686.