Souper de la Chambre de commerce de la région de Richmond

Richmond (JL/RC) – La soirée du mercredi 12 octobre a réuni les membres de la Chambre de commerce et d’industrie de la région de Richmond autour d’un souper à l’hôtel de ville du Canton de Melbourne afin d’annoncer le calendrier d’évènements 2017.

Plus de 30 commerçants, entrepreneurs et maires étaient présents pour en apprendre davantage sur les activités à venir. Les hôtes de la soirée, Hélène Tousignant, Annick Lapointe, Dominique Pearson, Normand Pelletier et Pierre Bail ont pour leur part annoncé le slogan de l’année, « Tous ensemble », afin de montrer qu’ensemble nous pouvons aller plus loin.

Durant cette même soirée, les membres ont tenu à féliciter Dominique Pearson de la compagnie Bull’s Head qui célèbre cette année son 120e anniversaire. Pour l’occasion, l’artiste Sandra Picken Roberts lui a remis une plaque d’ardoise honorifique.