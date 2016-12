25e anniversaire de la Fondation et agrandissement majeur à Cleveland

Canton de Cleveland (RC) – L’après-midi du 15 octobre marquait deux évènements importants pour la Résidence Wales Home en présence des membres de la direction, des résidents, du personnel et des proches et amis auxquels s’ajoutaient les dignitaires et invités. La Fondation Wales Home a tout d’abord lancé sa campagne annuelle de financement sous la présidence d’honneur de Jordan Ashinoff-Foss. Ce lancement coïncidait à la première pelletée de terre dans le cadre d’un grand projet d’agrandissement pour la résidence.

« L’année 2016 marque le 25e anniversaire de la Fondation. Nous ne pouvions imaginer un meilleur scénario pour souligner cette contribution au développement de la Résidence Wales, surtout en tenant compte d’une étape si importante pour l’avenir », a mentionné la directrice générale de la résidence et secrétaire de la Fondation, Brendalee Piironen.

Depuis 25 ans, les dons remis à la Fondation servent à soutenir les projets d’amélioration de la qualité de vie des résidents et de soutenir l’apport des employés et des nombreux bénévoles. L’année 2016 génère déjà des dons atteignant 300 000$, dont 50 000 $ pour le tournoi de golf de la Fondation et 9 000 $ provenant des ventes de chandelles.

Agrandissement

Les appuis de la Fondation et de plusieurs donateurs provenant de l’Estrie et de diverses régions permettent à la Résidence Wales Home d’entreprendre d’ici peu un projet d’agrandissement de 12 000 pieds carrés réservés principalement aux résidents et employés. Le projet regroupe un nouveau centre de bien-être, incluant une salle thérapeutique à la fine pointe de la technologie, un gymnase, un centre de jour et une piscine intérieure. La salle à manger, des espaces pour les familles et l’apport sanitaire s’incrustent également au projet. L’objectif est de se positionner aux exigences futures.

Cet agrandissement, qui devrait être finalisé au mois juin prochain, a également l’avantage de remodeler sur trois paliers l’accès principal du bâtiment, ce qui permettra à la fois de rehausser et d’amalgamer l’architecture soutenue de l’extérieur par l’uniformité des briques.

Peu avant la pelletée de terre officielle, le président de la Fondation Burton McConnell, le président du conseil d’administration de la résidence Glenn Brock et l’ex-président du Wales Homes Rod McIver ont rappelé les étapes qui se sont succédées au fil des décennies. Stéphanie Roy, attachée politique de la députée Karine Vallières, et le conseiller municipal Nick Fonda, au nom du maire de Richmond Marc-André Martel, se sont adressés aux nombreuses personnes présentes.

« Nous sommes fiers d’avoir le Wales Home dans notre municipalité et notre région. C’est une résidence sécuritaire avec des standards de qualité très élevés, mais c’est aussi un employeur important. Je veux simplement féliciter Bredalee, les membres de la Fondation et toute l’équipe pour les efforts au fil des années. Nous pouvons tous voir et apprécier les résultats», a pour sa part signifié le maire du Canton de Cleveland, Herman Herbers.

La Résidence Wales est un organisme à but non lucratif fondé en 1921. Elle offre à ses 200 résidents un continuum de services, sa clientèle variant de personnes autonomes à celles nécessitant des soins de longue durée. Depuis 2011, l’endroit s’est mérité neuf prix, incluant celui de « Résidence de l’année » ainsi qu’une mention honorable au Grand Prix québécois de la qualité. En novembre 2016, la Résidence Wales Home recevra le prestigieux Prix Canada pour l’excellence, récipiendaire bronze pour la qualité.